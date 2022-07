Lockheed Martin taglia outlook su ricavi e utili 2022

Lockheed Martin

(Teleborsa) -, il più grande contractor militare al mondo, ha registrato undel secondo trimestre 2022 di 15,4 miliardi di dollari, rispetto ai 17 miliardi di dollari del secondo trimestre del 2021. L'è stato di 309 milioni di dollari, o 1,16 dollari per azione, rispetto a 1,8 dollari miliardi, o 6,52 dollari per azione, nel secondo trimestre del 2021. L'utile netto del trimestre terminato il 26 giugno 2022 ha incluso oneri non operativi per un totale di 1,7 miliardi di dollari.Laè stata di 1,3 miliardi di dollari sia nel secondo trimestre del 2022 che nel 2021. Ilè stato di 1 miliardo di dollari sia nel secondo trimestre del 2022 che nel 2021."Lockheed Martin ha continuato a generare una forte e costante generazione di cassa, restituendo oltre 1 miliardo di dollari in contanti agli azionisti nel secondo trimestre attraverso ile il nostro programma di riacquisto di azioni in corso", ha affermatodi Lockheed Martin."Sebbene i ricavi del periodo siano stati, le nostre iniziative di gestione dei costi hanno portato a un'espansione dei margini - ha aggiunto - Inoltre, la nostra solida generazione di cassa continua anche a fornire le risorse da investire per costruire le basi per i ricavi futuri e opportunità di crescita dei margini attraverso i nostri progetti di investimento".Lockheed Martin hasui ricavi pera 65,25 miliardi di dollari da una stima precedente di 66 miliardi di dollari. L'utile per azione dovrebbe assestarsi a 21,55 dollari, mentre nell'outlook di aprile indicava un valore di 26,70 dollari.La società ha segnalato, con i costi della società che hanno iniziato a superare il valore del contratto e i finanziamenti disponibili sul contratto di acquisizione anticipata dei lotti 15-17 nel secondo trimestre del 2022.