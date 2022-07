Brillante Wall Street

Dow Jones

Netflix

(Teleborsa) - Wall Street continua a correre sull'onda delle trimestrali migliori delle attese della Corporate America, che allontana lo spauracchio recessione provocato dai continui rialzi dei tassi da parte della Fed. A New York, chiude in deciso rialzo il(+2,43%), che raggiunge i 31.827 punti; sulla stessa linea, in forte aumento l', che con il suo +2,76% termina a quota 3.937 punti.Su di giri il(+3,13%); sulla stessa tendenza, effervescente l'(+2,65%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+3,63%),(+3,58%) e(+3,16%).Tra i(+5,67%),(+5,49%),(+4,92%) e(+4,07%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -5,26%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,46%.Al top tra i, si posizionano(+8,17%),(+7,12%),(+5,62%) e(+5,61%).