IEA, crescita domanda di elettricità in forte rallentamento

(Teleborsa) - Ladalla forte ripresa dell'anno precedente, poiché la crescita economica si sta indebolendo e i prezzi dell'energia sono aumentati in seguito all'invasione russa dell'Ucraina. Lo sostiene l'ultimo Electricity Market Report dell'L'IEA prevede che la domanda globale di elettricità, in linea con il suo tasso di crescita medio nei cinque anni precedenti la pandemia di Covid-19. "Mentre la domanda di elettricità dovrebbe attualmente continuare su un percorso di crescita simile nel 2023, le prospettive sono offuscate da turbolenze economiche e incertezza su come i prezzi del carburante potrebbero influenzare il mix di generazione", si legge nel rapporto, che sollecita anche un'accelerazione degli investimenti nella transazione energetica.sono destinate a far aumentare ladi oltre il 10% nel 2022, sostituendo parte della produzione di combustibili fossili. Nonostante il calo del 3% del nucleare, la produzione a basse emissioni di carbonio aumenterà complessivamente del 7%, portando a un calo dell'1% nella produzione totale basata sui combustibili fossili. Di conseguenza, ledel settore elettrico globale dovrebbero diminuire nel 2022 dal massimo storico raggiunto nel 2021, anche se di meno dell'1%.