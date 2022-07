Seduta volatile per Piazza Affari. Focus su voto, gas e BCE

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, con gli investitori che si trovano a valutare gli sviluppi della, il piano della Commissione europea pere le discussioni intorno alla necessità che laalzi i tassi di interesse di 50 punti base nella riunione di domani. Mario Draghi ha detto al Senato che la coalizione può essere ricostruita, facendo tirare un sospiro di sollievo a chi pensava che avrebbe lasciato il governo. Nel pomeriggio proseguirà la discussione e gli interventi dei gruppi parlamentari, con il voto di fiducia che dovrebbe arrivare a mercati chiusi.Laha proposto un piano europeo di riduzione della domanda di gas, per. Il piano propone un obiettivo di riduzione volontaria della domanda di gas del 15% dal 1 agosto 2022 al 31 marzo 2023, delineando diverse misure attraverso le quali gli Stati membri possono incoraggiare la diminuzione della domanda e del consumo di gas da parte del settore pubblico, delle imprese e delle famiglie.Lieve calo dell', che scende a quota 1,02. L'è sostanzialmente stabile su 1.708,3 dollari l'oncia. Giornata negativa per il(Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 102,4 dollari per barile, in calo dell'1,78%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +207 punti base, con il rendimento delche si posiziona al 3,21%.tentenna, che cede lo 0,41%, sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,22%, e si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,26%.Scambi in ribasso per la Borsa di Milano, che accusa una flessione dello 0,90% sul, interrompendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, giornata negativa per il, che continua la seduta a 23.582 punti, in calo dello 0,82%.Senza direzione il(-0,15%); sulla stessa linea, pressoché invariato il(+0,18%).di Piazza Affari, in primo piano, che mostra un forte aumento del 2,24%.Buona performance per, che cresce dell'1,88%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,88%.Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,83%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,66%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,09%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,91%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,80%.Tra i(+3,03%),(+2,36%),(+2,15%) e(+2,14%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,06%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,66%.scende dell'1,64%.Calo deciso per, che segna un -1,52%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:08:00: Prezzi produzione, annuale (atteso 33,9%; preced. 33,6%)08:00: Prezzi produzione, mensile (atteso 1,3%; preced. 1,6%)08:00: Prezzi consumo, annuale (atteso 9,3%; preced. 9,1%)08:00: Prezzi produzione, annuale (atteso 16%; preced. 15,8%)08:00: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,7%; preced. 0,7%).