Borse europee positive con BCE. Milano al palo su dimissioni Draghi

(Teleborsa) -, che archivia una seduta all'insegna della debolezza, mentre Wall Street l'segna un aumento dello 0,45%. A sostenere i mercati oggi ha contribuito, che had'interesse di 50 punti e presentato il nuovo. A determinare l'arresto del listino milanese ha concorso invece la crisi di governo, conclusasi come atteso con leda parte del Capo dello Stato Sergio Mattarella. Le nuove elezioni si terranno entro 70 giorni.Alla fine risulta stabile il cambioche, fra alti e bassi, continua la sessione sui livelli della vigilia a 1,018. L', in aumento (+0,89%), raggiunge 1.710,7 dollari l'oncia. Profondo rosso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 96,88 dollari per barile, in netto calo del 3,00%., che si posiziona a +229 punti base, con un forte incremento di 14 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 3,45%.si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,27%, trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia, e piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,27%.Scambi in ribasso per la Borsa di Milano, che accusa una flessione dello 0,71% sul; sulla stessa linea, in lieve calo il, che archivia la giornata sotto la parità a 23.269 punti.Senza direzione il(+0,1%); positivo il(+0,8%).A Piazza Affari risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,6 miliardi di euro, con un incremento di ben 634,8 milioni di euro, pari al 32,23% rispetto ai precedenti 1,97 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,65 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,86 miliardi di azioni.A fronte dei 444 titoli scambiati, sono giunte richieste di acquisto per 86 azioni. In lettera invece 254 titoli. Pressoché stabili le rimanenti 104 stocks.Tra lea grande capitalizzazione, ottima performance per, che registra un progresso del 4,70%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio del 2,96%.Ben impostata, che mostra un incremento del 2,47%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio del 2,24%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,88%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,55%.In perdita, che scende del 4,04%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,92 punti percentuali.Tra i(+5,81%),(+3,32%),(+3,17%) e(+3,07%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -5,97%.Scivola, con un netto svantaggio del 5,33%.Seduta negativa per, che scende del 4,93%.Sensibili perdite per, in calo del 3,82%.