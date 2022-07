Draghi presenta le dimissioni a Mattarella, Quirinale: governo in carica per gli affari correnti

(Teleborsa) - Dopo aver incontrato il presidenteal Quirinale,è aper incontrare la presidente del Senato Elisabetta Casellati. Il presidente del Consiglio ha lasciato il Quirinale dopo un colloquio con il presidente della Repubblica durato poco meno di mezz'ora in cui ha presentato di nuovo le dimissioni da capo del governo.Mattarella ha preso atto della decisione. Draghi dovrebbe rimanere in carica per il disbrigo degliin attesa dellee della formazione di un nuovo governo."Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Palazzo del Quirinale il Presidente del Consiglio dei Ministri, Prof. Mario Draghi, il quale, dopo aver riferito in merito allae al voto di ieri presso il, ha reiterato le dimissioni sue e del Governo da lui presieduto. Il Presidente della Repubblica ne ha preso atto. Il Governo rimane in carica per il disbrigo degli affari correnti", si legge nella nota del Quirinale.In una seconda nota è stato reso noto che nel pomeriggio il Presidente della Repubblica incontrerà idellecome previsto dalla Costituzione.