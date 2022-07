Piazza Affari frena i Listini europei che si muovono senza slancio

DiaSorin

(Teleborsa) -segnati a metà mattina dopo chea Sergio Mattarella. Il Presidente della Repubblica ne ha preso atto e ha comunicato che il governo rimane in carica per il disbrigo degli affari correnti. Inoltre, Mattarella riceverà nel pomeriggio i Presidenti delle Camere e successivamente, a mercati chiusi, potrebbe rivolgere un discorso agli italiani. Sul recupero della Borsa Italiana incidono gli, visto che in mattinataerano scese a livelli considerati interessanti per un potenziale acquisto."In questo scenario, confermiamo il posizionamento su), con protezione dall'inflazione (), mentre i titoli finanziari e ciclici sono quelli maggiormente esposti in negativo - scrive- Sui finanziari, la nostra idea è di privilegiare quei titoli meno esposti al costo del rischio, che beneficiano del rialzo tassi, di trend strutturali e ottimo posizionamento competitivo ()".Sul fronte macroeconomico, la giornata è priva di dati significativi nel Vecchio Continente. È peggiorata lanel mese di luglio.ha migliorato la guidance per l'intero 2022 dopo un primo semestre positivo.ha registrato utili core in aumento nella prima metà dell'anno e annunciato cambi al vertice nel 2023.ha comunicato un utile in calo per l'uscita da alcuni business e la decisione di lasciare la Russia.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,018. Giornata negativa per l', che continua la seduta a 1.682,5 dollari l'oncia, in calo dello 0,78%. Giornata da dimenticare per il(Light Sweet Crude Oil), che scambia a 95,96 dollari per barile, con un ribasso del 3,92%.Sale molto lo, raggiungendo +232 punti base, con un deciso aumento di 17 punti base, mentre ilriporta un rendimento del 3,53%.contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,61%, sottotonoche mostra una limatura dello 0,44%, e andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,2%., con ilche sta lasciando sul parterre l'1,35%; sulla stessa linea, si muove in retromarcia il, che scivola a 23.122 punti. Poco sotto la parità il(-0,55%); poco sopra la parità il(+0,21%).di Piazza Affari, decolla, con un importante progresso del 2,91%.Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,91%.avanza dell'1,78%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,62%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,38%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,99%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 4,74%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,57%.Al Top tra le azioni italiane a(+4,05%),(+2,87%),(+2,68%) e(+2,53%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,05%.In perdita, che scende del 4,59%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,26 punti percentuali.scende del 4,22%.Tra lepiù importanti:01:50: Bilancia commerciale (atteso -1.509,7 Mld ¥; preced. -2.385,8 Mld ¥)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 240K unità; preced. 244K unità)14:30: PhillyFed (atteso -2,5 punti; preced. -3,3 punti)16:00: Leading indicator, mensile (atteso -0,5%; preced. -0,4%)01:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 2,5%).