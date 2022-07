Banca Generali, al via il restyling della Lux Im

Banca Generali

(Teleborsa) -punta sull’innovazione di prodotto ampliando l’universo investibile delladi casa. La rete della Banca guidata dall’Ad Gian Maria Mossa può contare supensate per aiutare la clientela ad affrontare le sfide di mercato in un contesto di forti complessità come quello attuale.I nuovi comparti si caratterizzano per ile l’orientamento alla, con ben 4 delle strategie classificate come articolo 8 secondo le linee della Sfdr. La prima di queste –– è una strategia azionaria specializzata sulla tecnologia e sviluppata a quattro mani con Fidelity che si caratterizza per l’approccio di gestione bottom-up basato sui fondamentali che si concentra sull'individuazione di titoli di società di qualità con prospettive di crescita sostenibili. Laè invece una strategia azionaria specializzata sui consumi di nuova generazione con focus People e Digital che punta sui profondi cambiamenti nelle abitudini dei consumatori dovuti alla rivoluzione tecnologica.La collaborazione con Nordea ha portato invece alla nascita della, strategia di investimento a gestione attiva che investe in covered bond e con una forte attenzione all'ottimizzazione del rischio di portafoglio. L’approccio protettivo si ritrova anche nella, strategia multi-asset che combina due strategie di investimento: l’80% sviluppato con un multi-asset conservativo che punta a una bassa volatilità e il 20% con approccio di selezione delle opportunità di investimento che si presentano sul mercato.Più particolari invece i fondamentali della, strategia di investimento sviluppata con Banor che si fonda su un approccio High Conviction che promuove fattori di sostenibilità che soddisfano i valori cattolici. Completa quindi il restyling la soluzione di casa, gestita da BG Fund Management con approccio value che può beneficiare della rotazione dei mercati dai titoli growth verso i titoli value, dovuta all’attuale contesto di mercato caratterizzato da inflazione e aumento dei tassi."Le tensioni derivanti dal conflitto in Ucraina e le difficoltà di approvvigionamento per molte materie prime stanno creando pressioni sul risparmio, aumentando il livello di inflazione e la volatilità dei mercati. Si tratta di una situazione che abbiamo vissuto al massimo nel primo semestre di questo 2022 e che rischia di protrarsi ancora per diverso tempo. Oggima, d’altro canto, entrare sui mercati in questa fase presenta più di una complessità. Per questo motivo abbiamo scelto dilavorando coi partner per dar vita a soluzioni pensate per chi vuole entrare sui mercati in questa fase. In quest’ottica abbiamo dato vita aa chi ha necessità di pianificazione e protezione nel medio lungo periodo. Tutte le soluzioni presentano una, scegliendo l’approccio attivo per investire in macrotrend come la tecnologia, la digitalizzazione dei consumi e la robotica. Il tutto con la sostenibilità come denominatore comune per creare valore nel tempo. Siamo convinti che questa sia la strada da perseguire in una fase complessa come quella che stiamo attraversando", spiega, Responsabile Direzione Prodotti di Banca Generali all’interno della squadra coordinata dal Vice DG Andrea Ragaini.