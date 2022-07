Russia, Banca centrale taglia tassi all'8%: oltre le attese

(Teleborsa) - Laha deciso di, diminuendolo ulteriormente rispetto ai livelli pre-conflitto (era stato alzato al 9,5% l'11 febbraio). Si stratta di una, che stimavano un costo del denaro al 9%. La Bank of Russia "valuterà la necessità di una riduzione del tasso chiave nella seconda metà del 2022", si legge nello statement rilasciato al termine del meeting guidato dalla governatrice Elvira Nabiullina.Secondo le previsioni della Bank of Russia, data la posizione di politica monetaria, l'annua scenderà al 12–15% nel 2022, al 5–7% nel 2023 e tornerà al 4% nel 2024. "Fattori importanti per i futuri movimenti inflazionistici saranno la dinamica del, l'efficacia dei processi di sostituzione delle importazioni, nonché l'entità e il ritmo della ripresa delle importazioni di prodotti finiti, materie prime e componenti", viene evidenziato.Inoltre, prevede un calo deldel 4–6% nel 2022. Questo calo sarà in gran parte determinato da, viene specificato. La crescita del PIL nel 2023 sarà ancora negativa rispetto (range da -4 a -1%) per riflettere l'effetto base del primo trimestre del 2022 e una riduzione della produzione più prolungata. Nel 2024 prevede una crescita del PIL compresa tra l'1,5 e il 2,5%.La Banca centrale afferma che le decisioni prese nel periodo aprile-luglio di ridurre il tasso chiave "aumenteranno la disponibilità di risorse creditizie nell'economia e".Nell'analisi dell'andamento dell'economia, afferma che il calo dell'attività economica è causato dall'andamento sia dell'offerta che della domanda. "Le aziende stanno ancora affrontando- si legge nello statement - Tuttavia, il loro sentiment sta gradualmente migliorando man mano che i fornitori di prodotti finiti, materie prime e componenti, nonché i mercati di vendita, si diversificano. L', ma sta cominciando a riprendersi, anche in un graduale aumento delle importazioni di beni di consumo. Allo stesso tempo, il calo delle importazioni nel complesso, dovuto all'introduzione del commercio estero e delle restrizioni finanziarie, è ancora significativamente superiore rispetto al calo delle esportazioni".