UNRAE, continua la crescita dei rimorchiati: a giugno +19,1%

(Teleborsa) - Il Centro Studi e Statistiche dell’- sulla base dei dati di immatricolazione forniti dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) - ha effettuato una stima delper il mese di giugno 2022 che si conferma in crescita segnando un deciso rialzo rispetto allo stesso mese del 2021, con(+19,1%). Complessivamente, il primo semestre dell’anno si attesta in positivo, con i numeri del mercato che mostrano un trend in rialzo rispetto allo scorso anno: dal 1° gennaio sono stati infatti immatricolati 8.743 rimorchi e semirimorchi, oltre 800 in più rispetto al medesimo periodo del 2021 (+10,6%).“Con i risultati del mese di giugno ancora in positivo, il comparto dei trainati sembrerebbe essere meno soggetto alla volatilità che ha contraddistinto sinora il settore, sebbene bisognerà attendere ancora i prossimi mesi affinché si possa definire un chiaro trend positivo per l’anno in corso”, commenta, Presidente della Sezione Veicoli Industriali di UNRAE. “Ricordiamo che, in merito agli incentivi erogati dal MIMS come da Decreto Ministeriale n. 459/2021, che prevedevano 5 milioni di euro nel primo periodo di incentivazione per il rinnovo del parco dei trainati, i fondi sono andati esauriti in soli 4 secondi a fronte di richieste pari al462,6% delle risorse stanziate”, osserva Starace.Alla luce delle chiare e manifeste difficoltà nell’erogazione deial settore dell’autotrasporto attraverso il meccanismo del “click day”, già più volte denunciate dall’intera filiera, l’UNRAE chiede al Governo interventi diche rendano più accessibili i contributi anche per il comparto dei mezzi trainati. “Al fine di non vedere esclusa buona parte delle imprese che investono in nuovi veicoli, è auspicabile per il futuro unadella modalità di accesso ai contributi, così come un incremento dei fondi stanziati” conclude il Presidente della Sezione Veicoli Industriali di UNRAE.