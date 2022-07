"Beegood", Genertel rafforza il proprio impatto a supporto della comunità

(Teleborsa) - Prima a introdurre l'assicurazione diretta in Italia, compie oggi il suo primo concreto passo a supporto della comunità con il suo contributo a favore di onlus e società Benefit collegate aCon la Nuova Genertel 100% nativa digitale, al momento dell'acquisto – spiega Genertel in una nota – i clienti vengono chiamati in prima persona a scegliere quale iniziativa sostenere tra Sociale, Salute e Ambiente. Con l'adozione di comportamenti virtuosi, quali ad esempio uno stile di guida responsabile, la riduzione dei sinistri o la gestione autonoma della propria soluzione da app o sito, i clienti accumulano punti sotto forma di cuoricini che la compagnia trasforma in contributi economici a sostegno dei progetti scelti. A sei mesi dal lancio di Beegoodche hanno consentito alla Compagnia di supportare sei diverse realtà no profit.ha già consentito di aiutare in56 famiglie con bambini piccoli in condizioni di fragilità con un mese di spesa grazie ad Albero della Vita, Mission Bambini e Centro per la Salute del Bambino, le tre onlus di Ora di Futuro/The Human Safety Net, il progetto del gruppo Generali che punta a sostenere le famiglie che vivono in condizioni di vulnerabilità coinvolgendo scuole e reti no profit in tutta Italia. Per l'sono state finanziate 200 ore di terapia con Fondazione Telethon, mentre con VIDAS è stato finanziato l'acquisto di 97 dispositivi e la formazione di 7 operatori per aiutare 70 bambini con malattie rare e croniche. Infine, ingrazie alla collaborazione con Arbolia sarà finanziata la piantumazione di 820 alberi per la creazione di un nuovo bosco urbano a Udine.Beegood è connesso al nuovo modello di offerta avviato a dicembre ed è attualmente attivo per i nuovi contratti auto e moto. Nei prossimi mesi, con l'avvio dei rinnovi sulla nuova piattaforma, la community BeeGood si allargherà progressivamente a tutta la base clienti Genertel incrementando ulteriormente le azioni e i contributi a supporto dei diversi progetti."Siamo molto felici di aver raggiunto il primo traguardo di Beegood, con un contributo importante alla comunità attraverso 6 partner no profit. Beegood – ha dichiarato– è un programma in cui crediamo molto e che costituisce una componente fondamentale della Nuova Genertel 100% nativa digitale e del suo innovativo modello di offerta, lanciato a dicembre 2021. Con Beegood interpretiamo in modo originale e coinvolgente il meccanismo della mutua solidarietà, tipico dell'assicurazione, per dare un contributo concreto a diverse cause che stanno a cuore a noi e, soprattutto, ai nostri clienti. Un nuovo modo di interpretare la relazione con loro per raggiungere un beneficio comune, in un percorso responsabile, sostenibile e coinvolgente. Con la Nuova Genertel, offriamo ai clienti tutto il buono dell'assicurazione".