Wall Street debole alla vigilia della Fed

(Teleborsa) - Partenza al ribasso per la borsa di Wall Street dopo quella esitante, la vigilia, in attesa dei risultati trimestrali delle big americane, come(Alphabet) e, e dell'inizio della riunione della Federal Reserve.Oggi, martedì 26 luglio, si apre negli Stati Uniti la due giorni di riunione del Fomc, il comitato di politica monetaria della banca centrale americana. La Federal Reserve, come da attese, tornerà a correggere al rialzo il costo del denaro: l'attesa è per un aumento dei tassi di 75 punti base, anche se sono emerse previsioni di un possibile ritocco di 100 punti.Sul fronte corporate, il colosso cinese dell'e-commerce, già scambiato a Wall Street dal 2014, ha annunciato l'intenzione di fare della borsa di Hong Kong il suo principale mercato di quotazione entro la fine di quest'anno. Alibaba è quotata a Hong Kong dal 2019, ma per ora era una quotazione secondaria.Tra gli indici statunitensi, illima lo 0,43%; sulla stessa linea, cede alle vendite l', che retrocede a 3.940 punti.Variazioni negative per il(-1,17%); sulla stessa linea, in ribasso l'(-0,87%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per il settore. Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-2,42%),(-1,28%) e(-0,92%).Tra i(+4,83%),(+2,28%),(+0,91%) e(+0,88%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -8,00%.In perdita, che scende del 2,60%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,54 punti percentuali.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,92%.Al top tra i, si posizionano(+4,05%),(+3,23%),(+1,67%) e(+1,44%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -6,08%.Seduta negativa per, che scende del 4,59%.Sensibili perdite per, in calo del 4,35%.In apnea, che arretra del 4,19%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:15:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (preced. 1,5%)15:00: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 20,6%; preced. 21,2%)16:00: Vendita case nuove, mensile (preced. 10,7%)16:00: Fiducia consumatori, mensile (atteso 97,2 punti; preced. 98,7 punti)16:00: Vendita case nuove (atteso 660K unità; preced. 696K unità).