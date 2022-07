Enel: utile semestre poco sotto 1,7 miliardi, investimenti +22%

Enel

(Teleborsa) -chiude il primo semestre un con utile in leggero calo e con una robusta crescita degli investimenti. Il risultato netto ordinario si è attestato a 2.109 milioni di euro, rispetto ai 2.299 milioni di euro del primo semestre del 2021 (-8,3%), mentre ildi euro, rispetto ai 1.778 milioni di euro del primo semestre del 2021"Il primo semestre del 2022 è stato caratterizzato da un contesto geopolitico, energetico ed economico avverso che tuttavia non ha avuto conseguenze sull’esecuzione del nostro Piano Strategico presentato a novembre 2021", ha commentato, CEO del Gruppo Enel, annunciando lae dellaLe difficoltà di approvvigionamento energetico e i rincari dei prezzi dell'energia - si legge nella nota che accompagna i conti del semestre - ha spinto le autorità europee "a proseguire nell’adozione di" che si sono rivelate "della generazione e vendita di elettricità", ma Enel ha "beneficiato nel primo semestre 2022 della sua diversificazione geografica, combinata con un modello di business integrato lungo la catena del valore".Durante la conference call sui risultati, il manager ha aggiunto che "a meno di un accordo sul gas,". A proposito delsul gas, Starace ha affermato cheed ha escluso che sia "nei radar", anche se c'è la probabilità che altri Paesi come la Spagna fisseranno un tetto e "questo porterà a una proliferazione di cap che sarebbe difficile da capire e gestire".Nel semestre, isegnano unrispetto ai 36.2911 milioni di euro nel primo semestre del 2021, beneficiando del buon andamento di tutti i settori di business, delle maggiori quantità di energia elettrica e gas vendute e dei prezzi medi crescenti e per le maggiori quantità di energia elettrica prodotte. La variazione risente inoltre dei proventi realizzati dalla cessione parziale della partecipazione in Ufinet.ordinario si porta a 8.298 milioni di euro, in crescita dell'1,6% rispetto agli 8.4362 milioni di euro nel primo semestre del 2021. L'EBIT si attesta a 3.902 milioni di euro, in calo del 12,3% rispetto ai 4.4472 milioni di euro nel primo semestre del 2021per effetto dei maggiori ammortamenti, degli adeguamenti di valore e delle svalutazioni dei crediti.Gli, risultano inrispetto ai 4.813 milioni di euro nel primo semestre del 2021, concentrati su Enel Green Power e Infrastrutture e Reti e Mercati Finali. "Nel periodo, abbiamo incrementato gli investimenti in fonti rinnovabili e reti di distribuzione".è pari a 62.238 milioni di euro risulta in aumento rispetto ai 51.952 milioni di euro a fine 2021 (+19,8%), principalmente riconducibile agli investimenti del periodo ed all’acquisizione di ERG Hydro. "La posizione finanziaria del Gruppo rimane solida", conferma Starace,