Wall Street apre in rosso con Fed e PIL

(Teleborsa) - Wall Street apre in rosso penalizzata dall' aumento del tassi della Fed e dal deludente dato del PIL . Ilsta lasciando sul parterre lo 0,38%; sulla stessa linea, in lieve calo l', che continua la giornata sotto la parità a 4.003 punti. Negativo il(-1%); sulla stessa tendenza, variazioni negative per l'(-0,72%).(+1,94%),(+0,61%) e(+0,42%) in buona luce sul listino S&P 500. Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-2,27%),(-1,46%) e(-0,54%).Tra i(+2,44%),(+1,09%) e(+0,77%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,43%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,76%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,75%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,74%.Tra idel Nasdaq 100,(+14,32%),(+2,64%),(+2,44%) e(+1,69%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -8,72%.In perdita, che scende dell'8,07%.Pesante, che segna una discesa di ben -7,31 punti percentuali.Seduta negativa per, che scende del 6,92%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: PIL, trimestrale (atteso 0,5%; preced. -1,6%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 253K unità; preced. 261K unità)14:30: Indice costo lavoro, trimestrale (atteso 1,2%; preced. 1,4%)14:30: Redditi personali, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,5%)14:30: Spese personali, mensile (atteso 0,9%; preced. 0,2%).