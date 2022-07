Servizio militare o equiparato, Anief: "La giustizia sta prevalendo"

(Teleborsa) - È giusto considerare il punteggio relativo al servizio militare di leva (o equiparato) prestato non in costanza di rapporto di lavoro con il ministero dell'Istruzione. Lo ha confermato il, accogliendo l'che ha chiesto di valutare tale periodo, svolto al servizio dello Stato, "di cui alla tabella esplicativa in possesso il titolo di studio valido per l'accesso ai rispettivi profili professionali". Per il Consiglio di Stato, – spiega l'Anief in una nota – il servizio militare di leva o del servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare, va quindi riconosciuto ai fini della "valutazione per intero nella graduatoria ove hanno chiesto l'inclusione – del servizio militare di leva (o del servizio sostitutivo ad esso assimilato) non effettuato in costanza di nomina – quale servizio prestato nelle scuole statali", conferendo "quindi punti 6 per ogni anno e punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni nei rispettivi profili professionali"."La giustizia alla lunga sta prevalendo anche su questa battaglia in difesa dei diritti dei lavoratori precari della scuola: l'amministrazione – ha commentato– deve spiegare ai giudici perché un servizio svolto comunque per lo Stato, quale è quello del militare o dell'anno svolto su mansioni equiparata, se successivo al conseguimento del titolo di studio, non debba essere considerato aspecifico e quindi utile a migliorare il proprio punteggio nelle graduatorie. È un concetto che vale per i docenti e ora pure per il personale amministrativo, tecnico e per i collaboratori scolastici. Invitiamo pertanto tutti coloro che possono chiederne la validità a rivolgersi all'Anief per chiedere come ricorrere per ottenre la valutazione servizio militare prestato non in costanza di nomina".