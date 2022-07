Sui livelli della vigilia la Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) - La borsa di Wall Street continua la seduta sui livelli della vigilia, con gli investitori da un lato incoraggiati da alcune trimestrali positive che lasciano ben sperare per le aziende anche in un contesto di inflazione elevata e rallentamento dell'economia.Dall'altro lato gli addetti ai lavori si muovono con prudenza alla luce di uno scenario macroeconomico complesso. L'indicatore preferito dallaper misurare, è balzato a giugno al livello più alto registrato in 12 mesi, da oltre 40 anni. I redditi personali e le spese per i consumi sono aumentati, battendo entrambi le previsioni degli analisti. Si tratta di dati economici che arrivano all'indomani della: nel secondo trimestre l'economia statunitense si è contratta per la seconda volta di fila considerata dagli economisti "recessione tecnica".Tra gli indici statunitensi, ilriporta una variazione pari a +0,05%, mentre, al contrario, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 4.096 punti. Positivo il(+0,88%); sulla stessa linea, in denaro l'(+0,81%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+3,00%),(+2,58%) e(+0,74%). Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-1,06%) e(-0,46%).Al top tra i(+5,53%),(+2,88%),(+1,40%) e(+0,79%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -10,50%.Crolla, con una flessione del 4,59%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,75%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,48%.Tra idel Nasdaq 100,(+10,65%),(+3,92%),(+2,88%) e(+2,68%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -10,50%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento dell'8,24%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 5,61%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,76%.Tra i datisui mercati statunitensi:14:30: Indice costo lavoro, trimestrale (atteso 1,2%; preced. 1,4%)14:30: Redditi personali, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,6%)14:30: Spese personali, mensile (atteso 0,9%; preced. 0,3%)15:45: PMI Chicago (atteso 55 punti; preced. 56 punti)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 51,1 punti; preced. 50 punti).