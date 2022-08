Health Italia, Cerved conferma Rating ESGe

Health Italia

(Teleborsa) - Cerved Rating Agency ha assegnato, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato italiano della sanità integrativa e della offerta di soluzioni per il benessere di famiglie e dipendenti di aziende. Ciò"Aver confermato quest'anno il rating "A" in un momento storico così complicato dal punto di vista macroeconomico, dove tutte le aziende sono impegnate a mantenere la posizione sul mercato, è per noi motivo di grande soddisfazione - ha commentato l'- In ambito ESG continuiamo a lavorare come sempre assiduamente con l'obiettivo diche prevedono una evoluzione positiva di tutti e tre i settori di riferimento, ovvero Sanità e Servizi, Servizi Medici, e infine Nutraceutica e Cosmeceutica".Tra i principali aspetti positivi che hanno contribuito al giudizio ci sono le misure intraprese per l'presso gli uffici, gli investimenti e iniziative in campo di ricerca e innovazione, e certificazioni ambientali ed in materia di sicurezza dei lavoratori. In ambito sociale sono segnalate levolte al benessere dei dipendenti e alla promozione della diversità e inclusione.In positivo sono stati valutati anche l'nel board e tra le figure apicali, l'aumento della quota di amministratori indipendenti, la redazione di un piano di sostenibilità e la definizione di un meccanismo premiante legato ad obiettivi associati a politiche di sostenibilità, da meglio strutturare con KPI specifici nel 2022.