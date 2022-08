Piazza Affari in rally fa meglio del resto d'Europa

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

BPER

Saipem

Mediobanca

Generali Assicurazioni

Exor

Interpump

Campari

Nexi

Saras

Banca MPS

doValue

Credem

Reply

Seco

Carel Industries

Zignago Vetro

(Teleborsa) -, che fa ancora meglio della buona performance degli altri Eurolistini, oggi ben impostati grazie ad alcuni risultati positivi specie quelli della banca HSBC.Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,30%. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.766 dollari l'oncia. Giornata da dimenticare per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 96,47 dollari per barile, con un ribasso del 2,18%.In forte calo lo, che raggiunge +216 punti base (-11 punti base), con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona al 2,97%.piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,33%, giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,3%, e seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,42%.Seduta positiva per il listino milanese, che mostra un guadagno dell'1,35% sul, consolidando la serie di quattro rialzi consecutivi, avviata mercoledì scorso; sulla stessa linea, in rialzo il, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 24.845 punti.Guadagni frazionali per il(+0,67%); senza direzione il(+0,05%).di Piazza Affari, decolla, con un importante progresso del 4,74%.In evidenza, che mostra un forte incremento del 3,65%.Svettache segna un importante progresso del 3,25%.Vola, con una marcata risalita del 3,22%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,79%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,67%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,60%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,59%.Tra i(+7,32%),(+5,36%),(+2,35%) e(+2,17%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,64%.Calo deciso per, che segna un -1,27%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,13%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,13%.