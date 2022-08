Saudi Aramco acquista divisione di Valvoline per 2,65 miliardi di dollari

Valvoline

(Teleborsa) -, azienda statunitense che produce e distribuisce additivi chimici (in particolare modo lubrificanti come olio e additivi per motore), ha raggiunto unin contanti."Il business Global Products di Valvolinein quanto sfrutterà la nostra produzione globale di oli base, contribuirà alle nostre capacità di ricerca e sviluppo e rafforzerà le nostre relazioni esistenti con gli OEM", ha affermato Mohammed Y. Qahtani, Senior Vice President Downstream di Aramco.Al completamento della vendita, Valvoline prevede di utilizzare la maggior parte dei proventi per, con la parte rimanente utilizzata per la riduzione del debito e per investire in interessanti opportunità di crescita nel business dei servizi di vendita al dettaglio.