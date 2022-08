Siav debutta in Borsa il 4 agosto. Raccolti 5 milioni

(Teleborsa) -, società Benefit attiva nel settore dell'Enterprise Content Management, ha ricevuto da Borsa Italiana il provvedimento didelle proprie azioni ordinarie e dei warrant denominati "Warrant SIAV 2022 – 2025" sul mercato(EGM), il segmento di Piazza Affari dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. La società veneta ha concluso con successo il collocamento delle proprie azioni ordinarie con unacomplessiva pari a 5 milioni di euro, in caso di eventuale esercizio integrale dell'opzione greenshoe in aumento di capitale concessa da Taco Holding a Integrae SIM. L'e` fissato per il2022.Ildi collocamento delle azioni ordinarie è fissato in 3 euro per azione. Ladi mercato della società post-collocamento, calcolata sulla base del prezzo di offerta è pari a 27 milioni di euro (circa 27,5 milioni in caso di integrale esercizio dell’opzione greenshoe), con undel 16,66% (18,21% in caso di esercizio integrale dell'opzione greenshoe). L'operazione ha previsto anche l'emissione di massimi n. 1.670.00 warrant (rapporto di conversione pari a n. 1 azione ordinaria ogni n. 4 warrant posseduti con strike-price crescente).(società riconducibile alla famiglia Voltan) ha il 53,59% del capitale, il presidenteha direttamente il 2,63% e l'amministratore delegatoil 4,12%. Altri otto azionisti (della famiglia e non) hanno partecipazioni comprese tra l'1% e il 4,12%.Il gruppo ha, al 31 dicembre 2021, oltre 4.000, sia privati che legati alla pubblica amministrazione, ai quali viene erogata un'offerta articolata in tre segmenti: software proprietari per la gestione documentale (Archiflow, Silloge e Catflow); software proprietari e soluzioni verticali affini alla gestione documentale (Checker, Revo, MyCreditService, cruscotti SAP e soluzioni dedicate al mondo healthcare); servizi professionali in outsourcing (dematerializzazione e fatturazione elettronica B2B).Al 31 dicembre 2021, ha realizzato unconsolidato pro-forma pari a circa 40,1 milioni di euro, di cui circa il 97% generato quasi esclusivamente in Italia.Nell'ambito del processo di quotazione su Euronext Growth Milan, Siav è stata assistita da:(Euronext Growth Advisor, Global Coordinator e Specialist),(Co-lead manager), Fineurop Soditic(Advisor finanziario), Advant - NCTM (Advisor legale e fiscale), BDO Italia (Società di Revisione), Studio Carraro & Partners (Consulente del lavoro), Addviser Tax & Legal (Internal Advisor legale e fiscale) e IR Top Consulting (Advisor comunicazione finanziaria).