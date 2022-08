Uber registra per la prima volta un flusso di cassa positivo

Uber

(Teleborsa) -ha chiuso il secondo trimestre del 2022 conin crescita del 33% anno su anno a 29,1 miliardi di dollari, o il +36% a valuta costante, con la divisionea 13,4 miliardi di dollari (+55% YoY o +57% YoY a valuta costante) e quellaa 13,9 miliardi (+7% YoY o +12% YoY a valuta costante). I viaggi durante il trimestre sono cresciuti del 24% su base annua a 1,87 miliardi, ovvero una media di circa 21 milioni di viaggi al giorno.sono cresciuti del 105% su base annua a 8,1 miliardi di dollari, o del 111% a valuta costante, con una crescita dei ricavi che ha notevolmente superato la crescita delle prenotazioni lorde a causa di un cambiamento nel modello di business per l'attività Mobility nel Regno Unito e l'acquisizione di Transplace da parte di Uber Freight.Laattribuibile a Uber è stata di 2,6 miliardi di dollari, che include un contraccolpo da 1,7 miliardi (al lordo delle imposte) relativo agli investimenti azionari di Uber, principalmente a causa delle perdite non realizzate aggregate relative alla rivalutazione delle partecipazioni di Uber in Aurora, Grab e Zomato. Inoltre, la perdita include 470 milioni di dollari di spese di compensazione basate su azioni."Siamonel secondo trimestre, poiché abbiamo continuato a scalare la nostra piattaforma asset-light e continueremo a costruire su questo slancio - ha affermato- Questo segna una nuova fase per Uber, auto-finanziando la crescita futura con un'allocazione disciplinata del capitale, massimizzando al contempo i rendimenti a lungo termine per gli azionisti".Ilè stato di 382 milioni di dollari, in aumento di 780 milioni di dollari su base annua e superiore alle aspettative degli analisti per 263 milioni di dollari.Per il, Uber prevede Gross Bookings da 29 a 30 miliardi di dollari e un EBITDA rettificato da 440 a 470 milioni di dollari.