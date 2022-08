doValue, ricavi lordi ed EBITDA record in primo semestre 2022

doValue

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nella gestione e nel recupero di crediti deteriorati, ha chiuso il primo semestre del 2022 conpari a 271,2 milioni di euro (+6,7% rispetto all’anno precedente),pari a 237,9 milioni di euro (+7,1% rispetto all'anno precedente),esclusi elementi non ricorrenti pari a 83,8 milioni di euro (+14,9%),esclusi elementi non ricorrenti pari al 30,9% (rispetto al 28,7% all'anno precedente) e unesclusi elementi non ricorrenti nel primo semestre pari a 23,3 milioni di euro (+71,9%). La società spiega che si tratta di risultati record in termini di ricavi lordi ed EBITDA.A fine giugno 2022, ilera pari a 149,9 miliardi (includendo ancora l'intero portafoglio Sareb da 21 miliardi), una crescita dello 0,3% rispetto ai 149,5 miliardi di fine 2021. Il livello del Gross Book Value deriva dal nuovo GBV pari a 8,5 miliardi, collection pari a 2,8 miliardi, write offs pari a 1,9 miliardi e dalle cessioni da parte dei clienti pari a 3,4 miliardi (compensate da commissioni di indennizzo).stabile negli ultimi dodici mesi a 4,2% (rispetto a 4,3% per il 2021).Ila fine giugno 2022 è pari a 461,2 milioni di euro, rispetto ai 401,8 milioni registrati a fine 2021. La(rappresentata dal rapporto tra Debito Netto ed EBITDA) è aumentata nel primo semestre del 2022 e a fine giugno si attesta a 2,2x (rispetto a 2,0x a fine 2021 e a fine marzo 2022) principalmente per il dividendo pagato a maggio 2022.Il managementRicavi lordi nel range di 555-565 milioni di euro, EBITDA esclusi gli elementi non ricorrenti di 190-195 milioni di euro, Utile Netto al netto delle voci non ricorrenti di 45-50 milioni di euro, raggiungendo una Leva Finanziaria di circa 2.2x alla fine del 2022.Inoltre, doValue prevede di distribuire un(previa approvazione del CdA e degli azionisti), che rappresenta una crescita del 20% rispetto al Dividendo Per Azione di 0,50 nel 2021. La guidance sarà aggiornata nel corso del 2022 per tener conto dell'evoluzione del business e del contesto di mercato.