Mercati positivi, Milano si conferma più prudente

(Teleborsa) -, mentre Piazza Affari resta indietro, scambiando vicino ai valori della vigilia. A sostenere il recupero dei mercati concorrono le positive indicazioni dei Future USA, che preannunciano una partenza positiva di Wall Street.L'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,45%. Lieve aumento dell', che sale a 1.766,7 dollari l'oncia. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,25%.Retrocede di poco lo, che raggiunge quota +216 punti base, mostrando un piccolo calo di 4 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,97%.avanza dello 0,28%, piatta, che tiene la parità, e si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,43%.A Milano, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 22.385 punti, mentre, al contrario, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 24.520 punti.In denaro il(+0,91%); con analoga direzione, buona la prestazione del(+0,86%).di Milano, troviamo(+3,35%),(+3,08%),(+3,06%) e(+2,26%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,67%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,61%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,96%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,77%.Tra ic'è(+19,99%), che si allinea al prezzo dell'OPA di Della Valle, seguita da(+11,91%),(+3,64%) e(+2,71%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,13%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,97%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,80%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,51%.