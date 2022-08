Peperoncino eccellenza Made in Italy. Focus sulla Fiera di Rieti

(Teleborsa) -proveniente da ogni parte del mondo e, ancora,formativi per la valorizzazione del territorio efra gli stakeholder del settore. Riflettori accesi sull'11esima edizione della"Il peperoncino, sicuramente, è uno degli attori principali della nostra dieta mediterranea. Fa parte delle nostre eccellenze e caratterizza molti territori della nostra bellissima nazione", sottolinea, Sottosegretario Politiche Agricole Alimentari e Forestali, aggiungendo "la, giunta all'11esima edizione, sarà proprioa tutta Italia e non solo, anche a tutti i partecipanti che vengono dall'estero, le nostre produzioni e. Accanto a tutto questo ci troviamo degli show cooking dove il peperoncino farà la parte da padrone"."Dobbiamo, promuovendo le nostre eccellenze, - prosegue il sottosegretario - perché a nostra dieta mediterranea, negli ultimi giorni, è tornata sottoe del nutri-score, quindi noi dobbiamo controbattere con la".Le novità di questa edizione, che si svolgerà, sono state presentate presso la sala Cavour del Ministero dell'Agricoltura in Via XX Settembre."Abbiamo dei concerti con dei cantanti abbastanza importanti, abbiamo la Rettore, le Vibrazioni, The Colors, tutti spettacoli di una certa importanza", anticipa, organizzatore della Fiera Mondiale Campionaria del Peperoncino, aggiungendo "la novità fondamentale ed importantissima di quest'anno è il"."Sapori Italiani è, una multinazionale con cui la Fiera ha stretto dei rapporti. - spiega Rositani - All'interno di questo padiglione troveremo tutte quelle che sono le, che verranno esposte e sarà possibile assaggiarle e comprarle"."Ci saranno dei convegni per tutti e cinque i giorni, mostre d'arte e mostre di pittura, cene di beneficienza, insomma è una Fiera a tutto tondo", conclude l'organizzatore.