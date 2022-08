Yolo ammessa alle negoziazioni. Capitalizzazione da 33 milioni

Intesa Sanpaolo

Net Insurance

(Teleborsa) -, uno dei principali operatori nel mercato insurtech italiano di servizi assicurativi digitali, ha ricevuto da Borsa Italiana il provvedimento didelle proprie azioni ordinarie e delle obbligazioni convertibili su. La data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie e delle obbligazioni convertibili è fissata per il 5 agosto 2022.YOLO ha concluso con successo il collocamento, rivolto a investitori qualificati/istituzionali italiani ed esteri, delle propriecon una, di cui 497.640 euro rivenienti dall'eventuale esercizio dell'opzione greenshoe, in aumento di capitale, concessa ai Joint Global Coordinators. YOLO ha anche concluso con successo il collocamento diconvertibili per uncon scadenza 5 agosto 2025."L'esito positivo del collocamento è un traguardo importante: testimonia l'apprezzamento degli investitori e del mercato per il nostro modello d'impresa e le sue elevate potenzialità di crescita nell'ambito delle trasformazioni in atto nel settore assicurativo", ha dichiarato, co-fondatore e Amministratore Delegato di YOLO.Ildelle azioni ordinarie è stato fissato in 3,77 euro per azione (al limite inferiore della forchetta comunicata in precedenza tra un minimo di 3,77 euro e un massimo di 4,10 euro per azione). In seguito al collocamento delle azioni ordinarie, il capitale è composto da 8.617.300 azioni ordinarie prive di valore nominale. Lapost collocamento è pari a 33 milioni di euro, assumendo l'integrale esercizio dell'opzione greenshoe, con unpari a circa il 23,68% del capitale sociale in caso di integrale esercizio dell'opzione greenshoe.è il primo azionista con il 15,17% delle azioni, seguito da(gruppo) con il 14,33% e Primo Ventures SGR con l'11,05%. Simone Ranucci Brandimarte ha l'8,64%, così come Gianluca De Cobelli. Rilevanti anche le quote di(4,89%) e di CRIF (2,98%).La raccolta ha consentito il superamento del requisito minimo del flottante ai sensi del Regolamento Euronext Growth Milan consentendo dunque la possibilità di poter effettuare il, sottolinea una nota.Nel processo di quotazione YOLO è assistita da(Euronext Growth Advisor, Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner),Corporate & Investment Banking (Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner), ADVANT Nctm (Legal Advisor di YOLO), Deloitte & Touche (Società di Revisione), One factory (Financial Advisor), Studio Legale Associato Shearman & Sterling (Legal Advisor dei Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners), Studio Franzoia Piona (Consulente fiscale), Epyon Audit (Auditor per i dati non contabili) e Twister (Advisor per la Comunicazione).