Taiwan, la Cina mostra i muscoli

(Teleborsa) -che oggi ha lanciato 11 missili balistici Dongfeng (DF) nelle acque intorno a Taiwan, nell'ambito delle esercitazioni militari iniziate in risposta alla visita sull'isola della speaker della Camera americanaLo riferisce il ministero della Difesa di Taiwan, citato dall'agenzia ufficiale Centralrecisando che i lanci sono avvenuti in diversi momenti.L'esercito di Taipei "Intanto, giornalisti dell'agenzia di stampa Afp hanno visto proiettili sparati dall'Esercito cinese in direzione dello Stretto di Taiwan.- "Sono gli Stati Uniti che hanno provocato i guai, la crisi e che continuano ad aumentare le tensioni", ha affermato il ministro degli Esteri Wang Yi, commentando con toni aspri il comunicato congiunto del G7 che ieri ha chiesto a Pechino di evitare una "aggressiva attività militare" per il rischio di unaLa palese provocazione Usa, con la visita a Taipei della speaker della Camera Nancy Pelosi, "ha creato un pessimo precedente se non viene corretto e contrastato", ha aggiunto Wang in una nota ministeriale.Anche il capo della diplomazia Ue, osservando che la visita della speaker della Camera americana Nancy Pelosi sull'isola non è una motivazione valida. "Non c'è alcuna giustificazione per usare una visita come pretesto per un'attività militare aggressiva nello Stretto di Taiwan", ha scritto Borrell su Twitter., esercitare moderazione e agire con trasparenza", ha aggiunto Borrell, a Phnom Penh per l'Asean, il summit dei ministri degli Esteri dei 10 Paesi del sudest asiatico (Brunei, Cambogia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filippine, Singapore, Thailandia e Vietnam).Intanto, la durata delle "manovre militari mirate" è estesa da domenica 7 agosto