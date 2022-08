AMCO sigla accordo per acquisto portafogli NPL di UnipolRec e MPS

Gruppo Monte dei Paschi di Siena

(Teleborsa) -ha siglato un, per l’acquisto di undel valore di(GBV). L’operazione rappresentasul mercato italiano nel 2022.Il portafoglio, che è costituito da crediti classificati a sofferenza relativi a, è composto prevalentemente da(l’84,5% del GBV) ed è equamente bilanciato tra crediti secured e unsecured.Nell’operazione, attesa perfezionarsi, AMCO è stata assistita dallo studio legale Legance, da EY Advisory e FBS Next per l’attività di due diligence finanziaria, da Vitale e Co. in qualità di advisor finanziarioSempre AMCO ha siglato un accordo vincolante con ilper l’acquisto di. Il portafoglio, relativo a oltre 1.700 controparti, è equamente bilanciato tra posizioni corporate e retail. L’acquisizione, assistita dallo studio legale Chiomenti e da KPMG Advisory per l’attività di due diligence finanziaria, è attesa perfezionarsi nel quarto trimestre del 2022.A seguito di queste due operazioni, le, un ulteriore step nel percorso di crescita della società.