Credem, cambio al vertice: Campani nuovo DG con Gregori in pensione

Credem

(Teleborsa) -per, con il Direttore Generale(68 anni a novembre) che andrà in pensione alla fine di gennaio 2023. La banca emiliana ha designato Direttore Generale l'attuale Condirettore Generale, all'insegna della totale continuità e valorizzando il ricambio generazionale da sempre punto di forza del Gruppo. Campani, 59 anni, è entrato nel Credito Emiliano nel 1981, svolgendo negli anni diversi incarichi nell'area commerciale, del people management e dei crediti. Oggi coordina la Business Unit Finanza e i Servizi Crediti, Legale, Centro Servizi (Back Office) e Logistica."Abbiamo comunicato ie di cui sono molto soddisfatto, che sono ilattento a cogliere i segnali di cambiamento con reattività e flessibilità - ha dichiarato Nazzareno Gregori - Ed è proprio nel solco della lungimiranza e del pianificare nel lungo periodo insiti nel Dna dell'azienda che dopo oltre 44 anni nel Gruppo, ad inizio del 2023, lascerò l'incarico ad Angelo Campani, persona che stimo profondamente e che saprà guidare con capacità ed equilibrio il Gruppo".Credem ha chiuso il primo semestre del 2022 con un, in crescita del 14,2% rispetto a giugno 2021 dopo aver spesato quasi 26 milioni di euro di contributi ai fondi per la gestione delle banche in difficoltà. Il ritorno sul capitale (ROE annualizzato) è al 9,6%, con il ROTE annualizzato all'11,2%.hanno raggiunto 33,5 miliardi di euro, in progresso del 12,3% rispetto al primo semestre del 2021 (+3,7 miliardi di euro in valore assoluto), con una crescita di oltre sei volte superiore rispetto alla media di sistema. Sono stati acquisiti circa 68 mila, raggiungendo un totale di 1.359.500 e lasi è attestata a 84,3 miliardi di euro, in crescita dello 0,7% rispetto al primo semestre 2021.