Farmacosmo acquista maggioranza ProfumeriaWeb. Crescita anche nel luxury

Farmacosmo

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore Health, Pharma & Beauty, ha sottoscritto undi una partecipazione di maggioranza pari al, posseduta da Vincenzo Cioffi. La società target è proprietaria del, e-commerce leader in Italia nei settori profumeria, cosmesi e make-up anche su segmento luxury, con oltre 200 marchi all'attivo nel proprio catalogo. L'accordo si intende rivolto anche a tutti gli altri soci affinché questi possano aderirvi. Nel 2021 Vin.Ci. S.r.l. ha conseguitoper 8,1 milioni di euro, chiudendo l'esercizio con una posizione finanziaria netta sostanzialmente nulla.Ilper il 100% del capitale è pari a 4.100.000 euro, salva l'applicazione di un meccanismo di aggiustamento di prezzo a favore dell'acquirente basato su talune grandezze tra le quali PFN e l'ammontare del magazzino alla data di esecuzione ipotizzata per il 30 settembre 2022. Il: la prima, pari al 50% dell'importo massimo pattuito (ossia 2.050.000 euro), la seconda a fronte della determinazione dei valori soglia propedeutici alla determinazione dell'eventuale rettifica di prezzo."Abbiamo già predisposto un piano operativo volto all'ottimizzazione del portale, allo sfruttamento delle sinergie di ricavo e di costo e allo scale-up del private label Cobea - ha commentato il- L'attuale business model verrà integrato con quello di Farmacosmo e potenziato nella revenue generation grazie ad un framework strategico già allo studio dei nostri team di marketing e di IT. L'obiettivo è creare una: questa operazione segue alla recente partnership con il portale YouHealthy per l'offerta del servizio di telemedicina".L'acquisizione consentirà di poter avviare questa nuova linea di business con una base utenti di oltre 82.000(riferimento anno 2021), e di oltre 139.000(idem). Sommando la base utenti cumulata dei portali Farmacosmo e ProfumeriaWeb, nel 2021 si sarebbe potuto apprezzare un incremento di oltre il 33% rispetto a quanto espresso dalla sola Farmacosmo.