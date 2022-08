Italia, leading indicator Ocse: crescita continua a perdere slancio

(Teleborsa) - Lacontinua a registrare una, mentre ormai pochissimi paesi vedono una crescita stabile. È quanto indica l'aggiornamento mensile del superindice economico dell'Ocse (l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) per il mese di luglio. Questo indicatore è stato ideato per anticipare i punti di svolta dell'attività economica rispetto al trend.Per il settimo mese dell'anno, il superindice che anticipa di 6-9 mesi le tendenze economiche future, si è attestato a quota 99,2 punti per l'interadai 99,4 di giugno. Scende anche l'indicatore dell'a 99 punti dai 99,2 precedenti. Tra i Paesi membri dell'UE, inl'indicatore diminuisce a 98,1 da 98,4 punti, mentre incala a 99,1 da 99,4. In, il leading indicator diminuisce a 98,7 da 98,9 punti.Trascinati al ribasso dall'inflazione storicamente elevata, dalla bassa fiducia dei consumatori e dal calo degli indici dei prezzi delle azioni, i Composite Leading Indicator (CLI) "rimangono al di sotto della tendenza edi crescita nella maggior parte delle grandi economie dell'OCSE", si legge nel rapporto.È il caso del Canada, del Regno Unito e degli Stati Uniti, nonché dell'intera area euro, comprese Francia, Germania e Italia. In, il CLI continua a indicare una crescita stabile intorno al trend.Tra le principali economie emergenti, il CLI è ancora in calo in(settore industriale), pur mostrando segnali di stabilizzazione. Inil giudizio resta di una crescita stabile, mentre inil CLI continua a puntare su un rallentamento della crescita.