Vendita Ita Airways, dal prezzo alle quote: le richieste del MEF

(Teleborsa) - Perrestano in corsa(decisamente favorita) eLa terza offerta vincolante dovrà essere presentata entro lee in vista dell'ormai prossimadel ministero dell’Economia hanno inviato la comunicazione ufficiale con la richiesta ai soggetti interessati di chiarire alcuni punti, 7 in particolare dal prezzo alle quote. Il Tesoro — al momento unico azionista di Ita — non è soddisfatto delle offerte e prova a sondare il terreno per capire se può ottenereSotto la lente ovviamente illo scorso 5 luglio - quando sono state inviate le nuove offerte -. Il Tesoro vuole alzare l'asticella, scenario non facile da ottenere visto che secondo gli esperti con il passare del tempo il prezzo è destinato a scendere ancora.In linea con il decreto di privatizzazione lo Stato resterà nell’azionariato di Ita Airways, uscendone solo in un secondo momento. Ecco dunque che entra in scena il capitolo. Per Msc-Lufthansa il Tesoro non deve andare oltre il 20%, lasciando il 60% a Msc e il 20% a Lufthansa. Il fondo Usa è disposto a lasciare il 40% al Mef che punta comunque ad quota superiore al 20%Strettamente legato al discorso quote, c'è laNello scenario Msc-Lufthansa si ragiona su un consiglio di amministrazione di 5 rappresentanti: 3 di Msc, 1 di Lufthansa e 1 del Mef. Cinque membri CdA anche per Certares: 3 per il fondo Usa, 2 per il ministero. Sullo sfondo, la richiesta del Tesoro di avere potere su alcune decisioni determinanti per ilEntro questo mese, comunque, il primo ministro, Mario Draghi, dovrebbe dare semaforo verde alla vendita diportando a termine l’impegno assunto con l’Unione europea e sancendo