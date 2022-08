Wall Street poco mossa aspettando dati inflazione

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

Energia

sanitario

utilities

beni di consumo secondari

informatica

telecomunicazioni

Chevron

Travelers Company

United Health

Merck

Salesforce

Nike

Home Depot

Boeing

Pinduoduo Inc Spon Each Rep

Vertex Pharmaceuticals

Astrazeneca

Amgen

Lam Research

Applied Materials

KLA-Tencor

Asml Holding Nv Eur0.09 Ny Registry

(Teleborsa) -, confermando prudenza dopo la chiusura piatta di ieri, L'attenzione è rivolta ai dati sull'inflazione in uscita domani, che diranno se l'economia USA è o meno in rfecessione e se la Fed proseguirà con una politica aggressiva di aumenti dei tassi nei prossimi mesi. Ilscambia sulla parità a 32.869 punti; sulla stessa linea l', che continua la giornata a 4.133 punti. In discesa il(-0,91%); consolida i livelli della vigilia l'(-0,2%).(+2,49%),(+0,61%) e(+0,61%) in buona luce sul listino S&P 500. Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-1,11%),(-0,93%) e(-0,83%).del Dow Jones,(+2,37%),(+1,58%),(+1,32%) e(+1,11%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,11%.Crolla, con una flessione del 2,44%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,10%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,72%.Al top tra i, si posizionano(+1,78%),(+1,65%),(+1,60%) e(+0,87%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -7,16%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 5,66%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,85%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,26%.