Appiattita la performance delle Borse europee. Focus su dati macro

(Teleborsa) -, con Piazza Affari che è una delle migliori del Vecchio Continente. Gli investitori sono, con il consensus che prevede una lettura a luglio a 8,7% in calo rispetto al 9,1% di giugno. Dopo il forte report sul mercato del lavoro di venerdì scorso, quando sono state aggiunte oltre 500 mila buste paga non agricole, il dato sui prezzi al consumo aiuterà a delineare il percorso di rialzo dei tassi della FED.Si mantiene su livelli elevati, anche se diminuisce marginalmente rispetto al mese precedente., dopo l'analoga azione effettuata sul rating sovrano dell'Italia in risposta al rischio di instabilità politica, ai dubbi sulla puntuale attuazione del PNRR e delle riforme e sulla tenuta dei conti pubblici. Sul, l'agenzia di rating ha confermato il rating diA3 con outlook stabile, ha confermato il rating Baa2 die cambiato l'outlook da stabile a negativo, ha confermato il rating diA3 con l'outlook che resta positivo.ha, dopo indiscrezioni di stampa secondo cui il manager potrebbe lasciare a settembre e lasciare la guida dell'azienda all'attuale direttore generale Alessandro Puliti, che lo ha affiancato su indicazione di Eni dopo il profit warning e per mettere a punto la conseguente manovra finanziaria.ha chiuso il primo semestre del 2022 conpari a 85,5 milioni di euro, in aumento del 13% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (+10% YoY escludendo il contributo da M&A) e ordini in crescita del 31% YoY.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,021. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.789,7 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil) in calo (-0,84%) si attesta su 89,74 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota +208 punti base, con il rendimento delche si posiziona al 2,94%.senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, ferma, che segna un quasi nulla di fatto, e tentenna, che cede lo 0,21%., riportando una variazione pari a -0,08% sul; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il, che continua la giornata a 24.584 punti. Poco sotto la parità il(-0,52%); sulla stessa linea, in discesa il(-0,85%).Tra idi Milano, in evidenza(+1,36%),(+0,63%),(+0,58%) e(+0,56%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,44%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,41%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,18%.scende dell'1,08%.Al Top tra le azioni italiane a(+1,07%) e(+0,56%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,18%.Calo deciso per, che segna un -1,91%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,83%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,80%.Tra ledi maggior peso:01:50: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,9%)03:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,9%; preced. 2,5%)03:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 4,8%; preced. 6,1%)08:00: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,9%; preced. 0,1%)08:00: Prezzi consumo, annuale (atteso 7,5%; preced. 7,6%).