Brillante il listino americano dopo dati inflazione sotto attese

(Teleborsa) - Wall Street avvia gli scambi in deciso rialzo, galvanizzata dai dati sull'inflazione USA, migliori delle attese, che segnalano un rallentamento della crescita dei prezzi e una possibile pausa del ciclo di aumento dei tassi da parte della Fed. Ilè in aumento dell'1,41%; sulla stessa linea l', che avanza a 4.186 punti. Su di giri il(+1,99%); con analoga direzione, effervescente l'(+1,55%).(+2,71%),(+2,10%) e(+2,00%) in buona luce sul listino S&P 500. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,47%.Al top tra i(+3,29%),(+2,68%),(+2,40%) e(+2,38%).Al top tra i, si posizionano(+7,05%),(+6,54%),(+5,63%) e(+5,59%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,52%.In apnea, che arretra del 2,51%.Calo deciso per, che segna un -1,22%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,64%.