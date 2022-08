Servizi Italia, ricavi semestre in aumento. Costi impattano sui margini

Servizi Italia

, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nell'outsourcing di servizi ospedalieri in Italia, Brasile, Turchia, India, Albania e Marocco, ha chiuso ilcon unpari 134 milioni di euro, in aumento del 7,1% (7,4% a parità di cambi) rispetto al primo semestre 2021. I ricavi generati neisi attestano a 17,8 milioni di euro (di cui 14,4 milioni relativi all'area Brasile e 3,4 milioni relativi all'area Turchia) e coprono una quota del 13,4% del fatturato consolidato.L'è passato da 33,5 milioni di euro dei primi sei mesi del 2021 a 29,5 milioni di euro nel medesimo periodo del 2022, passando dal 26,7% al 22% dei ricavi. Sulla contrazione dell'pesa prevalentemente la crescita dei costi per servizi (+2,9%) la quale è principalmente connessa agli incrementi registrati dalle utenze quali gas (+2,4% sull'EBITDA margin) ed energia elettrica (+0,4% sull'EBITDA margin).Il bilancio semestrale si è chiuso con unpari a 1,9 milioni di euro, rispetto a 4,4 milioni di euro dello stesso periodo dell'anno precedente. L'al 30 giugno 2022 è pari a 120,4 milioni di euro, in diminuzione rispetto a 125,7 milioni di euro del 31 dicembre 2021."Il primo semestre 2022 si chiude con segnali molto incoraggianti in un contesto in cui l'incertezza e la volatilità dei fondamentali rendono maggiormente complesso interpretare la temporaneità della crisi macroeconomica e geopolitica in atto - ha dichiarato il- Il gruppo ha presentato, con crescite a doppia cifra nella linea della sterilizzazione dello strumentario chirurgico, peraltro il segmento a più alta marginalità"."Abbiamo operato contenendo il più possibile gli effetti dei rincari energetici tramite recuperi di fatturato, adeguamenti contrattuali in linea con le crescite inflattive ed efficienze a livello di operation - ha aggiunto - Abbiamo inoltre diminuito ulteriormente la posizione finanziaria netta del Gruppo attraverso un'".