Torri TLC, Fitch: operatori europei ben posizionati per affrontare stagflazione

(Teleborsa) - Glisonograzie ai termini dei loro contratti con gli operatori di rete mobile e sono ben posizionati per ottenere maggiori ricavi e registrare più alti flussi di cassa. Lo afferma Fitch Ratings in un nuovo report sul settore. L'agenzia di rating sottolinea che i profili di credito degli operatori delle torri sono supportati dal loro, consentendo loro di sostenere una leva finanziaria relativamente elevata rispetto agli operatori di rete mobile.Gli operatori di torri in Europa beneficiano di. Il prezzo per la maggior parte di tali contratti è collegato all'indice dei prezzi al consumo e viene rivisto annualmente, sebbene l'entità dell'indicizzazione vari a seconda dell'operatore e del mercato ed è spesso soggetta a limiti, sottolinea Fitch."Ciò consente agli operatori di torri dio, a volte, anche di espandere i margini in cui l'indicizzazione dei prezzi illimitata porta a una crescita dei ricavi superando gli aumenti dei costi (in genere le società di torri operano con margini EBITDA del 55%-75%), si legge nel rapporto.per la manutenzione delle società di torre sono in genere bassi al 2%-3% dei ricavi, ma l'espansione del capex può essere irregolare. Tuttavia, tali investimenti di crescita "sono generalmente implementati con accordi contrattuali prestabiliti e pertanto comportano unrispetto agli investimenti di espansione degli operatori di telecomunicazioni che spesso prendono decisioni di investimento con livelli di domanda e utilizzo potenziali sono sconosciuti", viene sottolineato.Analizzando l'evoluzione del settore, viene osservato che laeuropei è "un fattore di crescita inorganico per gli operatori di torri affermati". Tuttavia, le acquisizioni potrebbero aumentare la loro già elevata leva finanziaria, rendendo le scelte di finanziamento per l'espansione futura "critiche per i loro profili di credito".