K+S: risultati in forte crescita, conferma guidance nonostante razionamento gas

K+S

(Teleborsa) - Il produttore tedesco di sale e potassio, ritenendo che l'aumento dei prezzi compenserà l'impatto di una potenziale carenza di gas in Germania. E' stata quindi confermata una previsione dianche nel caso in cui si verifichino colli di bottiglia nel mercato del gas.Questo scenarionaturale nel quarto trimestre, che assieme a una nuova tassa sul gas imposta dal governo tedesco per attuare un razionamento, comporterebbe un onere aggiuntivo stimato a tre cifre, sulla parte bassa dl range di un milione di euro.K+S ha chiuso ilcon undi euro, in aumento di oltre sei volte rispetto allo scorso anno, battendo la previsione degli analisti di 664 milioni di euro, mentre ieuro (erano 664 milioni nel pari periodo del 2021). Nel semestre la società ha riportato un raddoppio dell'EBITSA a 2,7 miliardi ed un forte aumento dei ricavi a 1,2 miliardi, circa cinque volte più grandi dell'anno scorso.