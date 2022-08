Aiuti bis, Pacifico (Anief): "Docente esperto? Valorizziamo tutta la categoria"

(Teleborsa) - Il sindacato della scuolapresentato in Senato e, mentre attende l'assegnazione in commissione e la scadenza per la presentazione degli, già replica con un"Secondo noi, non servono particolarismi inutili", afferma il Presidente di Anief,, chiarendo la posizione del sindacato."Al posto di questa norma - sottolinea il sindacalista - noi, poiché ci attende un altro complesso anno scolastico e le scuole necessitano di questo ulteriore personale".