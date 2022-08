Bed Bath & Beyond, non si ferma la corsa in Borsa spinta da piccoli trader

Bed Bath & Beyond

(Teleborsa) -del titolo, catena statunitense di prodotti per la casa, spinto dalle. Le azioni hanno guadagnato terreno in 14 delle ultime 15 sessioni, portando il valore di mercato dell'azienda a più che quadruplicare a oltre 2 miliardi di dollari. Nella giornata di ieri i trader retail hanno acquistato la cifra record di 73,2 milioni di dollari di azioni, portando i loro acquisti netti totali in tre settimane a 171,4 milioni di dollari, secondo i dati di Vanda Research.A spingere gli acquisti è stata la notizia di(tramite opzioni call con scadenza a gennaio 2023 su 1,67 milioni di azioni con un prezzo di esercizio compreso tra 60 e 80 dollari) da parte dell'investitore, che ha co-fondato Chewy ed è presidente diI rialzi delle ultime sedute potrebbero portare a, in quanto ledella società, secondo i dati di Ortex. Lo short squeeze è un fenomeno che si verifica quando il valore di uno strumento finanziario sale bruscamente, costringendo i trader che avevano scommesso che il suo prezzo sarebbe sceso a comprarlo per evitare perdite ancora maggiori.Spicca anche oggi il volo, che si attesta a 23,82, con. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 28,08 e successiva a quota 34,67. Supporto a 21,49.