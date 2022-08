Riaperture scuole, Pacifico (Anief): "Aumentare organici per ripartire in sicurezza"

(Teleborsa) - "mbra sempre più utopico pensare a una scuola che funzioni bene e sia in grado di ripartire a settembre con la marcia giusta".Lo ha dettoleader del giovane sindacato Anief sottolineando anche che si sta pensando"Bisogna aumentare gli organici e confermare l’organico Covid per la riapertura delle scuole in sicurezza, come chiesto anche dalla Conferenzaha concluso Pacifico richiamando alla necessità di sgombrare il campo da criticità e rischi quando manca sempre meno alla ripartenza della scuola.