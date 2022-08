TJX taglia guidance: inflazione pesa su scelte consumatori

TJX Companies

(Teleborsa) -, multinazionale statunitense che gestisce negozi fisici e online beni casalinghi e abbigliamento a prezzo scontato, ha registratoper il secondo trimestre dell'anno fiscale 2023 (terminato il 30 luglio 2022) pari a 11,8 miliardi di dollari, in calo del 2% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Lenegli Stati Uniti sono diminuite del 5% (rispetto a un +21% registrato un anno fa). L'è stato di 809 milioni di euro e l'utile per azione di 0,69 dollari, contro 0,64 dollari dello stesso periodo del 2021 (che includeva una tassa di estinzione del debito di 0,15 dollari per azione)."Le vendite sono state inferiori a quanto ci aspettassimo poiché riteniamo che un'storicamente elevata abbiadei consumatori", ha affermato il CEO Ernie Herrman.TJX Companies haper l'utile per azione per l'intero anno 2023 a 2,87-2,95 dollari da 2,94-3,01 dollari e le prospettive di vendita per l'intero anno 2023 negli Stati Uniti (su base comparabile) a una diminuzione del 2-3% da un aumento dell'1-2%.