Imprese, S&P: "Emittenti con rating Bbb rischiano un ribasso"

(Teleborsa) - Le imprese con rating BBB rischiano un ribasso del giudizio sul merito di credito a causa delle difficoltà dello scenario economico mondiale.È quanto emerge da un nuovoche analizza l'outlook degli emittenti con rating BBB nell'area EMEA e negli Stati Uniti.Secondo le stime di S&P il, le aziende colpite da un taglio del giudizio in America, Europa, Medio Oriente e Africa, potrebbe salire fino a 110 miliardi di dollari (108,17 miliardi di euro, vicino alla media degli ultimi 10 anni) nei prossimi 12 mesi, ma potrebbe arrivare anche a 176 miliardi di dollari (173,08 mld euro) nello scenario peggiore. Secondo S&P "la volatilità dei mercati e l'aggressiva stretta monetaria hanno portato le obbligazioni con rating 'BBB' a un brusco calo di oltre il 10% a livello di rendimenti complessivi negli Stati Uniti e nell'Eurozona nella prima metà del 2022".L'e – rileva S&P – sta mettendo a dura prova i settori legati ai consumi negli Stati Uniti, mentre l'interruzione delle forniture di gas russo sta colpendo i settori dell'area EMEA.Nonostante le sfide, l'– si legge nel rapporto – rimane sostanzialmente pari a quello negativo, in quanto i settori più colpiti dalla pandemia godono di una ripresa della domanda dei consumatori e le società energetiche e minerarie beneficiano degli elevati prezzi delle materie prime.Con l'aumento delle sfide macroeconomiche e geopolitiche, lo slancio positivo dei rating è rallentato, raggiungendo probabilmente un punto di inflessione, in quanto gli" devono affrontare maggiori rischi di ribasso.