Ucraina, attesa per vertice Guterres- Zelensky- Erdogan

(Teleborsa) - Come annunciato nei giorni scorsi, il segretario generale delle Nazioni Unite,, incontrerà oggi il presidente ucrainoa Leopoli, nell'Ucraina occidentale, per fare il punto della situazione nel paese quasi sei mesi dopo l'invasione russa.Al centro dell'incontro il accordo sull'esportazione di cereali ucraini ma si parlerà anche "della necessità di una soluzione politica al conflitto", ha affermato il portavoce dell'Onu Stephane Dujarric. "Non ho dubbi che si parlerà anche della questione della centrale nucleare dha aggiunto.Nel frattempo, il sindaco di Kharkiv, Ihor Terekhov, ha riferito cheSpazio anche per uno spiraglio di speranza. Il 41 per cento delle scuole dell'Ucraina riapriranno a settembre, all'inizio dell'anno scolastico, ''tenendo lezioni in modo stradizionale'' nonostante la guerra. Lo ha annunciato il ministro dell'Istruzione ucrainospiegando che ''la regione di Leopoli è quella che presenta il maggior numero di scuole pronte a riaprire'', ovvero ''l'83 per cento''. Segue ''la regione di Chernivtsi con il 78% e la città di Kiev con il 68%", ha aggiunto.. Lo afferma Fitch in una nota, sottolineando che la revisione al rialzo è legata alla ristrutturazione del debito esterno e a una probabile ampia ristrutturazione del debito commerciale anche se la tempistica è incerta.