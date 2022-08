Credit Suisse, primo azionista chiede cambiamenti in divisione investment banking

Credit Suisse

(Teleborsa) - Ildiha chiesto al gruppo finanziario svizzero dio cercare altre opzioni strategiche. Se Credit Suisse non è in grado di trovare il modo per ottenere rendimenti sostenibili nel prossimo anno o due, dovrebbe esplorare opzioni tra cui, ha affermato David Herro, Chief Investment Officer di Harris Associates, che ha una partecipazione di oltre il 10%.La scorsa settimana Harris Associates hanella seconda banca svizzera, contro il 5,2% registrato fino a quel momento (svelato per la prima volta nel 2013).Harris Associates possiede azioni Credit Suisse dai primi anni 2000. "Quello che avremmo dovuto fare allora è vendere", ha detto Herro in una intervista a Bloomberg TV. Invece, ha acquistato più azioni quando la banca ha ottenuto risultati migliori di altri durante la crisi finanziaria del 2008. "- ha continuato Herro - Devono farla finita".