Foot Locker, utili battono attese. Cambio di CEO

(Teleborsa) -, azienda statunitense specializzata nella vendita di abbigliamento sportivo e di calzature, ha registrato undi 94 milioni di dollari, o 0,99 dollari, nel trimestre terminato il 30 luglio 2022, rispetto a un utile netto di 430 milioni di dollari, o 4,09 dollari per azione, nel corrispondente periodo dell'anno precedente., la società ha guadagnato 1,10 dollari per azione (2,09 dollari un anno fa).Lenei negozi sono diminuite del 10,3% rispetto ai livelli record di vendite dello scorso anno. Lesono diminuite del 9,2%, a 2.065 milioni di dollari. Escludendo l'effetto delle fluttuazioni dei tassi di cambio, le vendite sono diminuite del 6,1%. Ilè diminuito di 340 punti base (hanno pesato gli sconti, la catena di approvvigionamento e l'occupazione. Il, secondo dati Refinitiv, si aspettava un utile per azione di 0,79 dollari su ricavi per 2,07 miliardi di dollari."Nonostante un, abbiamo realizzato un trimestre solido contro lo stimolo fiscale favorevole e il contesto promozionale dello scorso anno - ha affermato il- Guidati dalla forte esecuzione da parte del nostro team e dai continui progressi rispetto ai nostri obiettivi chiave, abbiamo aumentato le nostre vendite del 16,4% rispetto ai livelli del 2019".Foot Locker si aspetta ora che l'in corso sia all'estremità inferiore di un intervallo compreso tra 4,25 e 4,45 dollari, mentre in precedenza puntava all'estremità superiore di un intervallo compreso tra 4,25 e 4,60 dollari. Inoltre, prevede undel 6-7% (da -8% a -9% su base comparabile), rispetto al limite superiore di un precedente intervallo compreso tra -4% e -6% (dal -8% al -10% su base comparabile).L'ex CEO dicome CEO il 1 settembre. Il board ha anche deciso di dividere i ruoli di presidente e CEO e Dona Young, il principale direttore indipendente della società, diventerà presidente non esecutivo, a partire da febbraio.