Germania, IFO: inflazione sta erodendo risparmi accumulati con pandemia

(Teleborsa) - L', secondo l'. "I risparmi extra che molte famiglie hanno accumulato durante la pandemia di coronavirus sono ora svaniti. Allo stesso tempo, i prezzi al consumo continueranno a salire bruscamente. Questo purtroppo significa che i consumi privati ??", ha spiegato Timo Wollmershauser, Head of Forecasts dell'IFO.delle famigliein Germania sono fortemente aumentati tra il secondo trimestre del 2020 e il primo trimestre del 2021, ricorda l'istituto di ricerca con sede a Monaco di Baviera."Se prendiamo come base la propensione media al risparmio nei cinque anni precedenti lo scoppio della crisi del coronavirus, allora bensu conti bancari rispetto al solito durante questo periodo", ha evidenziato Wollmershauser.Ma questi depositi in eccesso sono stati. E nel secondo trimestre questo sviluppo è proseguito a un ritmo quasi invariato. "È probabile che l'inflazione elevata sia stata un fattore chiave di questo "risparmio" da parte delle famiglie", ha aggiunto Wollmershauser.