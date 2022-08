Indonesia, banca centrale alza a sorpresa i tassi di interesse

(Teleborsa) - La banca centrale dell'Indonesia ha alzato i tassi d'interesse per la prima volta in quasi quattro anni. Il costo del denaro è stato aumentato di 25 punti base al 3,75% dal 3,5%, per far fronte ad una inflazione galoppante. Si tratta del primo rialzo da novembre 2018.Alzati di 25 punti base anche i tassi della Deposit Facility (al 3%) e quelli della Lending Facility (al 4,5%).La decisione dell'istituto centrale di Jakarta, in linea con l'aggressivo inasprimento da parte della Federal Reserve statunitense e delle altre banche centrali dei paesi più vicini, ha colto di sorpresa gli addetti ai lavori visto che 16 dei 27 economisti che componevano il consensus di Reuters non si attendevano alcun intervento.All'inizio di questo mese, laha alzato il tasso chiave di 25 punti base, portandolo allo 0,75%, con l'obiettivo di contenere la pressione inflazionistica. Stesso intervento è stato messo in atto dallaIl tasso di inflazione nella più grande economia del sud-est asiatico è salito al 4,94% a luglio dal 4,35% del mese precedente, registrando il picco più alto da ottobre 2015. I prezzi hanno superato l'intervallo di target della Bank Indonesia dal 2% al 4%.Anche il tasso di cambio dollaro-rupia è sotto pressione. Lasi avvicina a 15.000 per dollaro e stamane viene scambiata a circa 14.892.