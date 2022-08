Petrolio sale ai massimi in tre settimane su ipotesi taglio produzione OPEC

(Teleborsa) - Ilcontinua a salire e raggiunge isulla prospettiva di tagli alle forniture da parte dell'OPEC, nonostante i passi avanti per il raggiungimento di un accordo sul nucleare con l'Iran. A sostenere il prezzo del petrolio, dalla giornata di ieri, sono le indicazioni arrivate dall'Arabia Saudita sul fatto che l'OPEC potrebbe intervenire per arrestare il calo dei prezzi, in quantoin questo momento sul mercato.Lasignificano che i futures sono sempre più disconnessi dai fondamentali, ha detto a Bloomberg il ministro del petrolio saudita, il principe Abdulaziz bin Salman, suggerendo che il cartello potrebbe aver bisogno di inasprire nuovamente la produzione quando si riunirà il mese prossimo per discutere gli obiettivi di approvvigionamento.Fonti interne all'OPEC hanno in seguito detto a Reuters chenel caso in cui venisse raggiunta un'intesa per far ripartire l'accordo sul nucleare iraniano.Sul fronte dell'accordo con l'Iran, glipuntano a rispondere presto a unache reintrodurrebbe l'accordo nucleare del 2015 con l'Iran, che l'ex presidente Donald Trump ha abbandonato e l'attuale presidente Joe Biden ha cercato di rilanciare.Alle 12.50 (ora italiana), i future sul greggiodi ottobre hanno raggiunto i 101,01 dollari al barile, in aumento di 0,80 dollari o dello 0,83%. I future sul greggio statunitense West Texas Intermediate () di ottobre scambiano in calo di 0,82 dollari, o dello 0,87%, a 94,53 dollari al barile.