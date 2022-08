Wall Street prudente in attesa di Powell a Jackson Hole

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

telecomunicazioni

materiali

finanziario

Intel

Boeing

JP Morgan

Caterpillar

Salesforce

Procter & Gamble

Merck

Pinduoduo Inc Spon Each Rep

JD.com

Baidu

Advanced Micro Devices

Splunk

Dollar Tree

Adobe Systems

O'Reilly Automotive

(Teleborsa) - Wall Street continua la seduta sui livelli della vigilia e con prudenza. Gli investitori sono tutti concentrati sul simposio annuale di Jackson Hole e aspettano indicazioni sull'ampiezza dei prossimi aumenti del costo del denaro da parte della Fed, in un contesto di inflazione ancora in crescita.Il discorso del, è in calendario per domani pomeriggio (alle 16 italiane). Secondo gli addetti ai lavori, il governatore dovrebbe confermare l'approccio avuto nelle ultime dichiarazioni, ovvero la necessità di mantenere una politica monetaria restrittiva, per combattere prezzi in accelerazione, senza causare una recessione al Paese.Sul fronte macro, il dato sul PIL americano è risultato sotto le stime degli analisti e le richieste iniziali di sussidi di disoccupazione sono in diminuzione.Tra gli indici statunitensi, ilriporta una variazione pari a +0,09%, mentre, al contrario, l'fa un piccolo salto in avanti dello 0,52%, portandosi a 4.162 punti. Sale il(+0,81%); sulla stessa linea, in moderato rialzo l'(+0,47%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+1,03%),(+1,01%) e(+0,95%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,38%),(+2,32%),(+1,71%) e(+1,56%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,32%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,71%.Tra i(+11,29%),(+9,03%),(+8,44%) e(+4,08%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -11,35%.Seduta negativa per, che scende del 10,21%.Sensibili perdite per, in calo del 2,11%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,14%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: PIL, trimestrale (atteso -0,8%; preced. -1,6%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 253K unità; preced. 245K unità)14:30: Scorte ingrosso, mensile (preced. 1,8%)14:30: Spese personali, mensile (atteso 0,4%; preced. 1,1%)14:30: Redditi personali, mensile (atteso 0,6%; preced. 0,6%).