Andamento in rosso per l'azionario europeo, tra dati macro e FED

(Teleborsa) -nella giornata del. Una settimana con mercati attendisti e l'attenzione concentrata sulle parole dei banchieri centrali americani, non va interpretato come un segnale che la maggior parte della volatilità è alle spalle, secondo gli analisti. "È improbabile che la volatilità si riduca presto e questo dovrebbe portare a delle opportunità - ha commentato Mark Dowding, CIO di BlueBay - In questo contesto, preferiamo adottare una visione paziente e attendere che si presentino opportunità più chiare e asimmetriche. La divergenza macro che stiamo osservando tra Europa e Nord America in questo momento è insolita su base storica e la".Intanto, gli investitori si trovano a valutare l'andamento della fiducia dei consumatori delle principali economie europee. Secondo l'Istat, la è risultata in calo per il secondo mese consecutivo ad agosto, mentre ilè risalito sui livelli di giugno, comunque bassi.La fiducia dei, secondo i dati dell'istituto GfK, è scesa a un nuovo minimo storico per il terzo mese consecutivo, con la propensione al risparmio che è salita al valore più alto in più di undici anni. Inla fiducia dei consumatori è migliorata leggermente ad agosto.La liquidità continua a rappresentare la forma di allocazione di risparmio preferita dagli italiani, anche se sta crescendo l'esigenza di una maggiore diversificazione verso fondi comuni e polizze assicurative, secondo quanto emerge da un'analisi del sindacato bancario FABI sulLieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,31%. Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,66%. Il(Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dell'1,29%, a 93,71 dollari per barile.Sale lo, attestandosi a +229 punti base, con un incremento di 6 punti base, con il rendimento delpari al 3,63%.si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,37%, andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,02%, e contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,38%.Giornata “no” per la, in flessione dello 0,72% sul, spezzando la catena positiva di tre consecutivi rialzi, iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, cede alle vendite il, che retrocede a 24.362 punti. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,50%; come pure, variazioni negative per il(-0,93%).di Milano, troviamo(+1,01%) e(+0,53%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,63%.Seduta negativa per, che scende del 2,27%.Sensibili perdite per, in calo del 2,07%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,07%.Tra i(+3,88%),(+2,75%),(+2,51%) e(+0,79%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,65%.In apnea, che arretra del 2,83%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,69%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,60%.